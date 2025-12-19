Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 19 декабря 2025Россия

Путин признался в любви

Путин признался, что влюблен
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент Владимир Путин признался, что влюблен. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Вопрос о том, влюблен ли он, главе государства задала журналистка «360» Регина Орехова. «Да», — коротко ответил Путин, не раскрыв, в кого именно.

До этого, отвечая на другой вопрос, президент заявил, что верит в любовь с первого взгляда.

Ранее в ходе прямой линии 23-летний сын священника из Екатеринбурга пригласил Путина на свадьбу. Предложение своей девушке молодой человек сделал в прямом эфире, когда ему передали микрофон для вопроса. Он рассказал, что встречается с возлюбленной уже восемь лет. Путин, в свою очередь, обратил внимание, что россияне вступили в отношения, когда автору вопроса было 15 лет, назвав его молодцом и вспомнив традицию ранних браков на Кавказе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеюсь, эта мера не вечна». Путин честно объяснил россиянке, которая не смогла накопить на иномарку, зачем нужен утильсбор

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Уязвимость в ПК помогла читерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok