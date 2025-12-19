Путин признался в любви

Путин признался, что влюблен

В ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент Владимир Путин признался, что влюблен. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Вопрос о том, влюблен ли он, главе государства задала журналистка «360» Регина Орехова. «Да», — коротко ответил Путин, не раскрыв, в кого именно.

До этого, отвечая на другой вопрос, президент заявил, что верит в любовь с первого взгляда.

Ранее в ходе прямой линии 23-летний сын священника из Екатеринбурга пригласил Путина на свадьбу. Предложение своей девушке молодой человек сделал в прямом эфире, когда ему передали микрофон для вопроса. Он рассказал, что встречается с возлюбленной уже восемь лет. Путин, в свою очередь, обратил внимание, что россияне вступили в отношения, когда автору вопроса было 15 лет, назвав его молодцом и вспомнив традицию ранних браков на Кавказе.