Путин признался в нарушении трудового законодательства

Президент России Владимир Путин признался, что заканчивает работать «все позднее и позднее». Об этом он рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».
Отвечая на вопрос о своем графике, глава государства не стал называть время окончания рабочего дня. «Не буду говорить до скольких, неприлично прозвучит, это нарушение трудового законодательства, надо вовремя ложиться спать, надо быть в форме. Я всех призываю быть в таком режиме жизни и работы», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что должность главы государства не подразумевает полноценного ухода в отпуск. По его словам, у Путина «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».
В 2024 году президент поделился, что при таком тяжелом графике отдыхает, общаясь с достойными людьми.