Путин рассказал о способе отдохнуть при тяжелом графике работе

Владимир Путин назвал отдыхом общение с достойными людьми

Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов рассказал, что общение с достойными людьми является для него отдыхом. Соответствующие видеокадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Общаясь с выпускниками, Путин поделился впечатлениями о визитах в Пхеньян и Ханой. «Жара была 34-37 градусов», — сказал глава государства.

Далее у президента спросили, как он успевает отдыхать при таком тяжелом графике работы. «Ну вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить — это и есть отдых», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина с выпускниками высших военных учебных заведений состоялась в пятницу, 21 июня. В ходе встречи глава государства в частности отметил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду как средство сдерживания.