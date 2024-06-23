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13:02, 23 июня 2024Россия

Путин рассказал о способе отдохнуть при тяжелом графике работе

Владимир Путин назвал отдыхом общение с достойными людьми

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов рассказал, что общение с достойными людьми является для него отдыхом. Соответствующие видеокадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Общаясь с выпускниками, Путин поделился впечатлениями о визитах в Пхеньян и Ханой. «Жара была 34-37 градусов», — сказал глава государства.

Далее у президента спросили, как он успевает отдыхать при таком тяжелом графике работы. «Ну вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить — это и есть отдых», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина с выпускниками высших военных учебных заведений состоялась в пятницу, 21 июня. В ходе встречи глава государства в частности отметил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду как средство сдерживания.

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