Путин ответил на вопрос о России через 200 лет

Путин: Рассчитываю, что Россия через 200 лет будет высокообразованной страной

Президент России Владимир Путин порассуждал о будущем России через 200 лет. Об этом стало известно в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Что будет со страной через 200 лет — это в принципе можно себе представить. 200 лет для России — это не такой уж большой срок. Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованной», — сказал он.

Глава государства также выразил надежду на то, что Россия будет жить в условиях мира, благополучия, а также выстроит отношения на базе уважения к себе и своим партнерам.

Ранее Путин вспомнил слова бывшего канцлера Германии Гельмута Коля о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией. Это нужно для западных стран, если они хотят сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации.