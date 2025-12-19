Реклама

Мир
15:26, 19 декабря 2025Мир

Путин вспомнил слова экс-канцлера Германии о будущем России

Путин вспомнил слова Коля о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Президент России Владимир Путин вспомнил слова бывшего канцлера Германии Гельмута Коля о том, что будущее Европы должно быть вместе с Россией. Его заявление прозвучало в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер ФРГ, господин Коль, это было в 1993 году еще, который сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией», — рассказал глава государства.

Ранее Путин назвал чушью утверждения о том, что Россия собирается напасть на Европу. По его словам, западные политические деятели своими руками создали сегодняшнюю ситуацию и продолжают нагнетать обстановку.

