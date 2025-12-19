Реклама

Путин рассказал о невольной помощи Запада в одном вопросе

Путин заявил, что Запад невольно способствует возвращению ученых в Россию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Страны Запада невольно способствуют возвращению российских ученых на родину. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Многие [ученые] возвращаются, я сам лично разговаривал с такими специалистами. Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на родину, в Россию. Кстати говоря, наши так называемые западные коллеги нам активно в этом помогают», — сказал российский лидер.

В качестве причин глава России указал высокий уровень лабораторной базы в стране, а также обеспокоенность родителей будущим их детей за границей.

Ранее Путин заявил, что российская сторона будет защищать в судах неприкосновенность своих замороженных активов, которые европейские страны вознамерились конфисковать.

