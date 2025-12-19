Путин рассказал о пополнении Вооруженных сил России

Путин: Укомплектование ВС РФ добровольцами идет в хорошем темпе

Президент России Владимир Путин рассказал о пополнении Вооруженных сил (ВС) страны. Глава государства затронул этот вопрос на прямой линии, трансляция которой ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

По словам президента, пополнение соединений ВС идет в хорошем темпе. «У нас много желающих наших мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты», — отметил он.

Число же желающих служить в Войсках беспилотных систем настолько велико, что Минобороны вынуждено объявлять конкурс на замещение должностей, подчеркнул президент.

В ходе прямой линии президент России также рассказал о ходе боевых действий в зоне СВО. Он напомнил о переходе под российский контроль городов Волчанска и Купянска, а также назвал следующую цель, достижение которой поможет сформировать полосу безопасности вдоль российских границ.