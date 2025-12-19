Путин рассказал о звонке из Кремля прямо на фронт командиру роты

Путин рассказал, как позвонил из Кремля на фронт командиру роты из Дагестана

Президент России Владимир Путин позвонил из Кремля прямо на фронт командиру роты из Дагестана. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Путин пояснил, что сделал это, когда ему докладывали о взятии Северска. Президент России подчеркнул, что в его кабинете в тот момент сидел командир одной из бригад. Он и поднял вопрос о том, что на фронте сейчас находится его сослуживец.

Глава государства поделился, что решил связаться со вторым командиром. Путин признался, что его тронуло приветствие «брат» военнослужащих.

До этого Путин извинился перед вдовой бойца спецоперации на Украине из-за пенсии по потере кормильца.

Летом 2025 года президент России подписал закон, который обязывает начислять в течение 30 дней выплаты семьям участников СВО, которые не вернулись из зоны боевых действий.