Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 19 декабря 2025Россия

Путин рассказал об обеспечении Вооруженных сил России

Путин: России удастся обеспечить потребности ВС РФ в полном объеме
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

России удастся обеспечить потребности Вооруженных сил России (ВС РФ) в полном объеме. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Нам в полном объеме удастся (...) безусловно обеспечить потребности вооруженных сил», — обозначил Путин.

Глава государства также добавил, что России в полном объеме удается решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов и достигать целей технологического развития.

Ранее Путин ответил на вопрос о текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что стоять на пороге — заходи в дом!» Путин пошутил о Зеленском после фото со стелой Купянска и порассуждал о его талантах

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok