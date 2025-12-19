Путин рассказал об обеспечении Вооруженных сил России

Путин: России удастся обеспечить потребности ВС РФ в полном объеме

России удастся обеспечить потребности Вооруженных сил России (ВС РФ) в полном объеме. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Нам в полном объеме удастся (...) безусловно обеспечить потребности вооруженных сил», — обозначил Путин.

Глава государства также добавил, что России в полном объеме удается решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов и достигать целей технологического развития.

Ранее Путин ответил на вопрос о текущей ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.