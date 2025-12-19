Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:43, 19 декабря 2025Экономика

Путин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья

Путин попросит правительство отменить мораторий на штрафы для девелоперов
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин в ходе прямой трансляции пообещал обратиться к правительству РФ с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года. Трансляция ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Данный мораторий был введен достаточно давно, в пандемию коронавируса, заметил автор вопроса. С тех пор он не был отменен и до сих пор ограждает девелоперов от выплаты неустоек за задержку ввода жилья.

Мораторий на штрафы вводился для поддержки застройщиков, напомнил Путин. Он действует до конца 2025 года, и в дальнейшем эту меру можно будет отменить, допустил президент РФ. «Полагаю, достаточно», — сказал глава государства, добавив, что попросит правительство не продлевать мораторий на 2026-й.

Ранее Путин заявил о том, что объемы жилья, возведенного застройщиками в России, по итогам 2025 года будут ниже, чем в 2024 году. Тогда в стране построили 107,8 миллиона квадратных метров жилья. В этом году показатель, будет более низким, но вполне положительным — 103-105 миллионов квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеюсь, эта мера не вечна». Путин честно объяснил россиянке, которая не смогла накопить на иномарку, зачем нужен утильсбор

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Уязвимость в ПК помогла читерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok