Путин решил отменить мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья

Путин попросит правительство отменить мораторий на штрафы для девелоперов

Президент России Владимир Путин в ходе прямой трансляции пообещал обратиться к правительству РФ с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года. Трансляция ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Данный мораторий был введен достаточно давно, в пандемию коронавируса, заметил автор вопроса. С тех пор он не был отменен и до сих пор ограждает девелоперов от выплаты неустоек за задержку ввода жилья.

Мораторий на штрафы вводился для поддержки застройщиков, напомнил Путин. Он действует до конца 2025 года, и в дальнейшем эту меру можно будет отменить, допустил президент РФ. «Полагаю, достаточно», — сказал глава государства, добавив, что попросит правительство не продлевать мораторий на 2026-й.

Ранее Путин заявил о том, что объемы жилья, возведенного застройщиками в России, по итогам 2025 года будут ниже, чем в 2024 году. Тогда в стране построили 107,8 миллиона квадратных метров жилья. В этом году показатель, будет более низким, но вполне положительным — 103-105 миллионов квадратных метров.

