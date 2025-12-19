Путин оценил работу Собянина

Путин: Москвой мы гордимся, у Собянина многое получается

Сергей Собянин хорошо справляется с обязанностями на посту мэра Москвы. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Работу действующего мэра столицы Путин оценил, комментируя загруженность на столичных дорогах. «Москвой мы все гордимся по праву. У Сергея Собянина многое получается», — заявил глава страны. Он отметил, что при масштабах населения Москвы — 12 миллионов проживающих и три миллиона работающих в мегаполисе — Собянину удается эффективно разрешать проблему заторов на столичных дорогах. Путин похвалил администрацию города за оптимизацию работы общественного транспорта, открытие новых станций метро, успешное строительство дорожных развязок и путепроводов. «У команды Собянина в целом получается решать эту задачу», — признал Путин.

Президент добавил, что даже на своем посту продолжает сталкиваться с проблемой загруженности дорог в Москве. По словам Путина, иногда ему приходится ехать без кортежа и мигалок и в эти моменты он видит, насколько сильный транспортный поток в центре города. Несмотря на предпринятые столичной мэрией усилия, Путин посоветовал не почивать на лаврах и продолжать заниматься проблемой пробок.

В декабре в Москве зафиксировали невиданные в этом году пробки. Заторы на дорогах достигли десяти баллов. Движение оказалось затруднено из-за первых снегопадов, когда меньше чем за день выпала четверть месячной нормы осадков.