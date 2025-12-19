Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:13, 19 декабря 2025Экономика

Путин оценил работу Собянина

Путин: Москвой мы гордимся, у Собянина многое получается
Виктория Клабукова
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сергей Собянин хорошо справляется с обязанностями на посту мэра Москвы. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Работу действующего мэра столицы Путин оценил, комментируя загруженность на столичных дорогах. «Москвой мы все гордимся по праву. У Сергея Собянина многое получается», — заявил глава страны. Он отметил, что при масштабах населения Москвы — 12 миллионов проживающих и три миллиона работающих в мегаполисе — Собянину удается эффективно разрешать проблему заторов на столичных дорогах. Путин похвалил администрацию города за оптимизацию работы общественного транспорта, открытие новых станций метро, успешное строительство дорожных развязок и путепроводов. «У команды Собянина в целом получается решать эту задачу», — признал Путин.

Президент добавил, что даже на своем посту продолжает сталкиваться с проблемой загруженности дорог в Москве. По словам Путина, иногда ему приходится ехать без кортежа и мигалок и в эти моменты он видит, насколько сильный транспортный поток в центре города. Несмотря на предпринятые столичной мэрией усилия, Путин посоветовал не почивать на лаврах и продолжать заниматься проблемой пробок.

В декабре в Москве зафиксировали невиданные в этом году пробки. Заторы на дорогах достигли десяти баллов. Движение оказалось затруднено из-за первых снегопадов, когда меньше чем за день выпала четверть месячной нормы осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеюсь, эта мера не вечна». Путин честно объяснил россиянке, которая не смогла накопить на иномарку, зачем нужен утильсбор

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Уязвимость в ПК помогла читерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok