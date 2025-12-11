В Москве возникли беспрецедентные для 2025 года пробки

Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов впервые за год

Интенсивность движения на дорогах Москвы достигла беспрецедентного для 2025 года уровня — впервые за год образовались пробки в 10 баллов. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится о 9-балльных пробках. Однако пользователи сервиса «Яндекс Карты» сообщили, что затрудненность проезда там оценивают в 10 баллов.

Наиболее интенсивное движение сейчас в Канатчиковском проезде в сторону улицы Вавилова, на проспекте 60-летия Октября в сторону площади Гагарина и на Марксистской улице до Таганской площади, рассказали в дептрансе.

Москвичей предупредили, что на движение могут влиять погодные условия, локальные ограничения движения, ремонтные работы и мелкие ДТП.

Ранее стал известен город с худшими в мире пробками. Лидером рейтинга стал Стамбул — в среднем один житель турецкого мегаполиса теряет в пробках 105 часов ежегодно.