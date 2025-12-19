Путин заявил об ответе на атаки Киева на нефтяные танкеры

Путин: Ответные действия на атаки Киева на нефтяные танкеры будут обязательно

Ответные действия со стороны России на атаки Киева на нефтяные танкеры будут обязательно. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, атаки Киева на нефтяные танкеры не приведут к результату и не нарушат поставок.

«Делается это в том числе с утилитарной целью — повысить страховые взносы. Это не приведет к ожидаемому результату, не нарушит никаких поставок, а только создаст дополнительную угрозу», — обозначил Путин.

При этом президент пообещал должный ответ на действия Украины. «Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — заключил он.

Ранее Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда. По его словам, подобные угрозы будут чреваты крупномасштабным конфликтом.

