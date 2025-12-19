Реклама

Экономика
02:35, 19 декабря 2025

Раскрыт способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году

Аналитик Замалеева рекомендовала разделить депозиты в 2026 году по срокам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Доходность по депозитам уже достигла своего максимума и начала уменьшаться, однако в 2026 году все еще существует способ заработать максимально возможный процентный доход. Об этом заявила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По ее мнению, в следующем году ключевая ставка снизится, а за ней — и ставки по вкладам. В такой ситуации рекомендуется распределить депозиты по срокам, используя принцип «лестницы», то есть открывать вклады с разными сроками погашения.

«Это позволяет часть средств зафиксировать на средний или длинный срок по еще привлекательным условиям, а другую часть — оставить на коротких вкладах или накопительных счетах», — заявила аналитик.

Основной риск такого подхода — это упущенная возможность получить более высокий доход, когда вкладчики слишком долго ждут момента максимальной ставки или, наоборот, фиксируют свои средства на слишком короткий срок. Кроме того, не стоит превышать допустимый лимит страхования вкладов, чтобы избежать рисков.

Ранее десять крупнейших банков России подняли среднюю максимальную ставку по рублевым вкладам. Если в III декаде ноября 2025 года речь шла о 15,6190 процента, то в I декаде первого месяца зимы ставка выросла до 15,6290 процента. Во II декаде ноября ее значение было равно 15,4990 процента.

    

