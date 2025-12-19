Раскрыта легенда подрывника БАМа

Осужденный за подрыв на БАМе Еремеев по легенде поехал в Бурятию за машиной

Гражданин Белоруссии Сергей Еремеев, приговоренный к 22 годам заключения за подрыв в тоннеле на Байкало-Амурской магистрали в 2023 году, придумал легенду для совершения теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

По легенде мужчина поехал в Северобайкальск, чтобы купить машину. Там он сходил в автосалон и позвонил нескольким продавцам автомобилей.

Для подрыва он использовал самодельные взрывные устройства (СВУ) на магнитах, установил пульты управления взрывными устройствами перед въездом в Северомуйский тоннель, а СВУ заложил на вагонах-цистернах с дизельным топливом двух грузовых поездов на близлежащих станциях. В ноябре 2023 года в Северомуйском тоннеле и на перегоне Перевал – Горячий Ключ Восточно-Сибирской железной дороги (обход Северомуйского тоннеля) произошли подрывы.

Бомбы были сделаны на основе гексогена. Их мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Всего у Еремеева было с собой 11 СВУ — он минировал ими цистерны через одну для большего поражения.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд приговорил Еремеева к 22 годам лишения свободы и миллионному штрафу. Его признали виновным в теракте, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконных ношении и перевозке взрывных устройств, а также незаконном перемещении их через границу России.