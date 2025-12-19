Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:03, 19 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта легенда подрывника БАМа

Осужденный за подрыв на БАМе Еремеев по легенде поехал в Бурятию за машиной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Петров / ТАСС

Гражданин Белоруссии Сергей Еремеев, приговоренный к 22 годам заключения за подрыв в тоннеле на Байкало-Амурской магистрали в 2023 году, придумал легенду для совершения теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

По легенде мужчина поехал в Северобайкальск, чтобы купить машину. Там он сходил в автосалон и позвонил нескольким продавцам автомобилей.

Для подрыва он использовал самодельные взрывные устройства (СВУ) на магнитах, установил пульты управления взрывными устройствами перед въездом в Северомуйский тоннель, а СВУ заложил на вагонах-цистернах с дизельным топливом двух грузовых поездов на близлежащих станциях. В ноябре 2023 года в Северомуйском тоннеле и на перегоне Перевал – Горячий Ключ Восточно-Сибирской железной дороги (обход Северомуйского тоннеля) произошли подрывы.

Бомбы были сделаны на основе гексогена. Их мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Всего у Еремеева было с собой 11 СВУ — он минировал ими цистерны через одну для большего поражения.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд приговорил Еремеева к 22 годам лишения свободы и миллионному штрафу. Его признали виновным в теракте, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконных ношении и перевозке взрывных устройств, а также незаконном перемещении их через границу России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    В российском городе разлилась река

    Тихонов назвал глупым предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта

    Набиуллина рассказала о компромиссе по ключевой ставке

    Зумеры назвали самых красивых звезд

    На Украине положение ВСУ в Северске описали словом «срака»

    Производитель пылесосов выпустит смартфон

    В Москве соседи пенсионерки пожаловались на мусор и тараканов из ее квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok