13:20, 19 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о теракте на БАМе

Белорус Еремеев взорвал Северомуйский туннель на БАМе при помощи СВУ на магнитах
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Петров / ТАСС

Гражданин Белоруссии Сергей Еремеев, осужденный за теракт в Северомуйском туннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), использовал самодельные взрывные устройства (СВУ) на магнитах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Бомбы были сделаны на основе гексогена. Их мощность составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Всего у Еремеева было с собой 11 СВУ — он минировал ими цистерны через одну для большего поражения.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд приговорил гражданина Белоруссии к 22 годам лишения свободы и миллионному штрафу. Его признали виновным в теракте, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконных ношении и перевозке взрывных устройств, а также незаконном перемещении его через границу России.

