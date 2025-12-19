Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:46, 19 декабря 2025Из жизни

Неизвестные украли кольцо Наполеона из музея в Бельгии

RTBF: Двое неизвестных похитили кольцо Наполеона из музея в Бельгии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Неизвестные ограбили музей «Последняя штаб-квартира Наполеона» в бельгийской коммуне Женап. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Уточняется, что двое похитителей проникли в здание, разбив окно. Они похитили кольцо 18 карат с пятью бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту, а также золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи. Отмечается, что историческая ценность данных объектов «намного превышает их рыночную стоимость и представляет собой уникальное наследие».

По факту ограбления проводится расследование.

В октябре неизвестные вломились в Лувр, украв драгоценности из коллекции Наполеона. У злоумышленников ушло всего семь минут на ограбление. Стоимость похищенных украшений оценивают в 88 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Репутация ЕС была бы испорчена». Почему Евросоюз отказался от конфискации российских активов и кто повлиял на это решение?

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Раскрыта единственная причина нахождения Сырского на посту главкома ВСУ

    В МИД отреагировали на теракты в Черном море

    Российский посол рассказал о шоке норвежцев после слов генсека НАТО о Трампе

    Неизвестные украли кольцо Наполеона из музея в Бельгии

    Европу предупредили об экономической катастрофе из-за действий против России

    Рубио рассказал о помощи США Украине

    В Евросоюзе прокомментировали решение по российским активам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok