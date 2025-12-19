Неизвестные украли кольцо Наполеона из музея в Бельгии

RTBF: Двое неизвестных похитили кольцо Наполеона из музея в Бельгии

Неизвестные ограбили музей «Последняя штаб-квартира Наполеона» в бельгийской коммуне Женап. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 декабря. Уточняется, что двое похитителей проникли в здание, разбив окно. Они похитили кольцо 18 карат с пятью бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту, а также золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи. Отмечается, что историческая ценность данных объектов «намного превышает их рыночную стоимость и представляет собой уникальное наследие».

По факту ограбления проводится расследование.

В октябре неизвестные вломились в Лувр, украв драгоценности из коллекции Наполеона. У злоумышленников ушло всего семь минут на ограбление. Стоимость похищенных украшений оценивают в 88 миллионов евро.