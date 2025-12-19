Россия заметно нарастила поставки одного вида продукции в страны НАТО

Глава ВАРПЭ Зверев: Экспорт российской рыбы в европейские страны вырос на 15 %

В 2025 году российский экспортеры нарастили поставки рыбы и морепродуктов в европейские страны на 15 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном увеличении доходов от продажи этой продукции в государства НАТО заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Его слова приводит РИА Новости.

Заметное увеличение спроса на российскую рыбу на европейском рынке было зафиксировано после провального прошлогоднего результата, уточнили руководитель отраслевого объединения. В этом году также наблюдается заметный рост (плюс 5 процентов) доходов от сбыта этого вида продукции в Японию, резюмировал Зверев.

Наиболее востребованными видами российской продукции в странах Евросоюза, добавил он, оказались минтай и треска. Что касается Японии, то эта страна в основном закупает из РФ сурими (фарш из минтая) и крабы. В целом в настоящее время на долю недружественных государств приходится порядка 40 процентов российского рыбного экспорта, констатировал Зверев.

На фоне наращивания поставок на внешние рынки на российском все чаще говорят о нехватки различных видов рыбы. За последнее время, отмечал управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко, Россия столкнулась, в частности, с дефицитом селедки. В результате ближе к новогодним праздникам, предупреждал эксперт, эта рыба может подорожать в магазинах еще на 10 процентов после увеличения розничной стоимости на 28 процентов в январе-сентябре. Схожая ценовая динамика может затронуть горбушу, семгу, нерку, треску и сардину иваси с учетом проблем с выловом этих видов рыбы.

