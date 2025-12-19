Россиянам назвали марки самых продаваемых трехлетних машин

«Автостат»: чаще всего на вторичном рынке в ноябре продавали трехлетние Lada

Абсолютным лидером по продажам среди трехлетних машин стали автомобили отечественной марки Lada. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты проанализировали объявления, подходящие по запросу о машинах в возрасте трех лет. В результате был сформирован список марок, которые россияне выставляли на продажу в ноябре этого года чаще всего. На долю лидера пришлось 23 процента от общего числа предложений, что подтверждает высокую распространенность моделей бренда на вторичном рынке.

Вторую позицию с результатом 8,1 процента заняла китайская марка Chery. За ней следует корейская Kia, доля которой составила 7,6 процента. Четвертое место у японской Toyota с долей 7,4 процента. Отмечается, что эти три марки отстают от лидера почти в три раза.

Далее в рейтинге расположились китайский Haval (5,8 процента) и южнокорейский Hyundai (5,7 процента), чьи показатели практически совпали. Седьмую строчку занял немецкий премиальный бренд BMW. Его доля составила 4,3 процента, что делает его самым популярным среди машин премиум-сегмента трехлетнего возраста. Его ближайшим конкурентом стал китайский Geely с показателем в 4 процента. Замыкают десятку китайский Exeed (3,5 процента) и немецкий Mercedes-Benz (3,2 процента).

В совокупности на эти десять марок приходится более 70 процентов всех ноябрьских объявлений о продаже трехлетних легковых автомобилей.

Ранее стало известно, что стоимость машин с пробегом на российском рынке в 2026 году продолжит расти, однако темпы будут умеренными — от 5 до 10 процентов. Таким прогнозом поделился аналитик Сергей Целиков.