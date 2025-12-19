Реклама

Экономика
03:49, 19 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали средний размер пенсии по инвалидности в 2026 году

РИА Новости: Средний размер пенсии по инвалидности в 2026 году — 17 тыс. рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Средняя страховая пенсия по инвалидности в 2026 году в России составит 17,1 тысячи рублей, подсчитали РИА Новости.

Для неработающих пенсионеров она будет равна 17 тысячам рублей, а для работающих составит 17,3 тысячи рублей.

Агентство отмечает, что исходя из федерального бюджета Социального фонда России, со следующего года страховые пенсии россиян будут увеличены на 7,6 процента, а социальные пенсии проиндексируют на 6,8 процента.

Ранее депутат Алексей Говырин сообщил о том, что пожилым людям, которым в декабре 2025 года исполнилось 80 лет, повысят пенсию с 1 января 2026 года. Также повышение затронет тех, кто получил инвалидность I группы.

