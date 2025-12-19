Реклама

21:09, 19 декабря 2025

Россияне раскрыли свое отношение к елкам

«Сравни»: 70% россиян предпочитают искусственную елку
Александра Качан

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

70 процентов опрошенных россиян при подготовке к Новому году выбирают искусственную елку. На решение повлияли два фактора: экономия и экология, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», результаты которого передает Life.ru.

Опрос показал, что лишь девять процентов граждан сохранили верность живой ели. Еще 21 процент отказались от дерева вовсе. 54 процента респондентов считают еловые букеты и ветки удачной альтернативой елке, а 25 процентов называют такой декор неполноценным. 21 процент выбирают только нехвойные композиции.

Отмечается, что 64 процента владельцев искусственных елок покупают новое дерево не реже чем раз в пять лет. 31 процент используют одну елку от 6 до 10 лет, а 5 процентов — до полного износа дерева. 61 процент убирают праздничный декор после Старого Нового года (14 января), 37 процентов — в начале февраля или позже, а 1 процент — сразу после 1 января.

Ранее инженер отдела питомнического хозяйства «Мособллес» Галина Хренова призвала россиян, купивших настоящую ель, добавить раствор аспирина и янтарной кислоты в воду или в песок с водой, в которой стоит дерево.

