Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 17 декабря 2025Экономика

Россиян призвали срочно полить новогоднюю ель раствором аспирина

Инженер Хренова: Раствор аспирина поможет живой елке простоять дольше
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Aliona Hradovskaya / Shutterstock / Fotodom  

Новогодняя ель может сохраниться дольше, если полить ее раствором аспирина. Об этом KP.RU рассказала ведущий инженер отдела питомнического хозяйства «Мособллес» Галина Хренова.

Специалист посоветовала добавить раствор аспирина и янтарной кислоты в воду или в песок с водой. Также она рекомендовала счищать кору на пять сантиметров от основания — так ствол сможет поглощать больше влаги.

При выборе елки рекомендуется обратить внимание на спил — он должен быть светлым. Ветки должны быть упругими, а иголки — насыщенно-зеленые с ярким хвойным ароматом. Легкое осыпание иголок при постукивании о землю считается нормой, отметила Хренова.

Ранее россиянам посоветовали понюхать живую новогоднюю ель перед покупкой — чтобы убедиться, что на ней нет плесени и дерево свежее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Россиянка передумала ехать в автобусе стандартным способом и поплатилась

    Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

    Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

    Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Путин допустил диалог с Европой при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok