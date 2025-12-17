Россиян призвали срочно полить новогоднюю ель раствором аспирина

Инженер Хренова: Раствор аспирина поможет живой елке простоять дольше

Новогодняя ель может сохраниться дольше, если полить ее раствором аспирина. Об этом KP.RU рассказала ведущий инженер отдела питомнического хозяйства «Мособллес» Галина Хренова.

Специалист посоветовала добавить раствор аспирина и янтарной кислоты в воду или в песок с водой. Также она рекомендовала счищать кору на пять сантиметров от основания — так ствол сможет поглощать больше влаги.

При выборе елки рекомендуется обратить внимание на спил — он должен быть светлым. Ветки должны быть упругими, а иголки — насыщенно-зеленые с ярким хвойным ароматом. Легкое осыпание иголок при постукивании о землю считается нормой, отметила Хренова.

Ранее россиянам посоветовали понюхать живую новогоднюю ель перед покупкой — чтобы убедиться, что на ней нет плесени и дерево свежее.