Россиянам разъяснили правила возврата живой елки продавцу

Шапкин: Живую ель можно вернуть продавцу, если есть явный дефект

Искусственную ель можно вернуть в магазин в течение 14 дней с момента покупки, а живые елки считаются товаром, не подлежащим обмену и возврату без веской причины. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT.

Эксперт уточнил, что для возврата искусственное дерево должно быть в надлежащем товарном виде. Живые ели, в свою очередь, можно вернуть только в том случае, если на них были обнаружены явные дефекты, которые присутствовали на момент покупки. Так, если дерево оказалось нежизнеспособным, покупатель имеет право потребовать замену, либо соразмерного уменьшения цены и возврата денежных средств.

Шапкин напомнил, что для возврата желательно, но не обязательно иметь при себе чек или упаковку. Факт покупки можно подтвердить другими способами.

