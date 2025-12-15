Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:02, 15 декабря 2025Экономика

Россиянам разъяснили правила возврата живой елки продавцу

Шапкин: Живую ель можно вернуть продавцу, если есть явный дефект
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Искусственную ель можно вернуть в магазин в течение 14 дней с момента покупки, а живые елки считаются товаром, не подлежащим обмену и возврату без веской причины. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT.

Эксперт уточнил, что для возврата искусственное дерево должно быть в надлежащем товарном виде. Живые ели, в свою очередь, можно вернуть только в том случае, если на них были обнаружены явные дефекты, которые присутствовали на момент покупки. Так, если дерево оказалось нежизнеспособным, покупатель имеет право потребовать замену, либо соразмерного уменьшения цены и возврата денежных средств.

Шапкин напомнил, что для возврата желательно, но не обязательно иметь при себе чек или упаковку. Факт покупки можно подтвердить другими способами.

Ранее директор интернет-магазина по продаже елок Владислав Пухарев рассказал, как выбирать натуральную елку. По его словам, перед покупкой дерево стоит понюхать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Берлине

    Появилась инструкция для прокачки чувства юмора

    Миру спрогнозировали рекордное подорожание цветного металла

    Зеленский назвал дипломатические рычаги Украины

    Стилист Лисовец посоветовал не надевать «все лучшее сразу» на корпоративы

    Подчиненные Кадырова пришли к написавшей ему в прямой эфир чеченке

    Стало известно о планах россиян на путешествия в новогодние праздники

    Племянника монарха избили футбольные болельщики

    Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат об одном действии

    Российские разработчики оценили стоимость уничтоженного вооружения ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok