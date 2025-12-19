Реклама

14:03, 19 декабря 2025Путешествия

Россияне резко заинтересовались винным туризмом

Россияне резко заинтересовались винным туризмом
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2025 году в России вырос спрос на винный туризм. О том, что соотечественники заинтересовались таким типом отдыха, говорится в совместном исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и Роскачества, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что спрос на бронирование размещений в некоторых популярных винодельческих регионах страны за апрель-ноябрь 2025 года увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Эксперты Роскачества, в свою очередь, отметили рост посещения виноделен в среднем на 25 процентов ежегодно.

Согласно данным Российского союза туриндустрии, за весь 2024 год винодельни страны посетили 2,5 миллиона человек, а в ближайшие годы потенциальный турпоток может увеличиться до 5-6 миллионов. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководителя «Винного гида России» Олеси Латышевой, винный туризм превращается из элитарного увлечения в массовый и популярный вид отдыха.

«Ожидается, что эта тенденция сохранится и в ближайшие годы, так как потенциал для развития очень велик», — подчеркнула она.

В исследовании также говорится, что в России насчитывается 284 винодельни. Почти каждая вторая имеет туристическую инфраструктуру: дегустационные залы, рестораны, варианты проживания и открытые для посещения винные погреба.

Ранее владелец исторической итальянской винодельни Евгений Стржалковский рассказал о правильных способах дегустации вина. По его словам, при контакте с воздухом (оксидацией) в вине по-разному раскрываются ароматы.

