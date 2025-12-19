Россиянина наказали за добычу и воровство нефрита с помощью вертолета

В Бурятии россиянину назначили штраф за добычу почти трех тонн нефрита

В Бурятии мужчина попался на незаконной добыче и перевозке трех тонн нефрита. Суд назначил ему штраф в один миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, россиянин в ноябре 2024 года добыл на территории Окинского района 2,9 тонны природного нефрита на 55 миллионов рублей, после чего вывез его на вертолете в Тункинский район. Нефрит является полудрагоценным минералом, включенным в перечень товаров, запрещенных для ввоза и вывоза.

Основным покупателем нефрита является Китай.

Ранее в Челябинской области по четыре года колонии дали двум россиянам, наладившим незаконную добычу золота в разных регионах страны.