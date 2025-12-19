Россиянин описал жизнь в селе на Чукотке словами «привыкли сосуществовать с медведями»

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в самом крошечном селе на Чукотке и опсал жизнь в нем словами «привыкли сосуществовать с медведями». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации съездил в национальный муниципалитет Ванкарем на берегу Чукотского моря, в котором проживают около 200 человек. Мужчина отметил, что село изначально было стойбищем зверобоев, которые охотились на моржей. А главными соседями местных жителей являются белые медведи. «Стараются не оставлять еду на берегу, дети знают базовые правила поведения при встрече с хищником. Это не аттракцион, а часть жизни, примерно как для нас назойливые голуби в городе, только крупнее и ответственнее», — объяснил Забелин.

Блогер признался, что сам повстречал полярного медведя во время поездки в это село. «Он приметил нас задолго до того, как мы его увидели в объектив фотоаппарата. Недовольно прервал свою охоту на нерпу и неспешно удалился», — поделился впечатлениями путешественник.

Также турист напомнил, что знаменитым Ванкарем стал после крушения парохода «Челюскин» во время экспедиции Отто Шмидта в 1934 году. «За судьбой "челюскинцев", которым пришлось два месяца провести на льдине в условиях жесткой полярной зимы, тогда следила вся страна», — объяснил блогер.

