07:35, 19 декабря 2025Путешествия

Россиянин описал жизнь в селе на Чукотке словами «привыкли сосуществовать с медведями»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Белый медведь в бухте Драги на Острове Врангеля в Чукотском автономном округе

Белый медведь в бухте Драги на Острове Врангеля в Чукотском автономном округе. Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в самом крошечном селе на Чукотке и опсал жизнь в нем словами «привыкли сосуществовать с медведями». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации съездил в национальный муниципалитет Ванкарем на берегу Чукотского моря, в котором проживают около 200 человек. Мужчина отметил, что село изначально было стойбищем зверобоев, которые охотились на моржей. А главными соседями местных жителей являются белые медведи. «Стараются не оставлять еду на берегу, дети знают базовые правила поведения при встрече с хищником. Это не аттракцион, а часть жизни, примерно как для нас назойливые голуби в городе, только крупнее и ответственнее», — объяснил Забелин.

Блогер признался, что сам повстречал полярного медведя во время поездки в это село. «Он приметил нас задолго до того, как мы его увидели в объектив фотоаппарата. Недовольно прервал свою охоту на нерпу и неспешно удалился», — поделился впечатлениями путешественник.

Также турист напомнил, что знаменитым Ванкарем стал после крушения парохода «Челюскин» во время экспедиции Отто Шмидта в 1934 году. «За судьбой "челюскинцев", которым пришлось два месяца провести на льдине в условиях жесткой полярной зимы, тогда следила вся страна», — объяснил блогер.

Ранее этот тревел-блогер побывал в самом северном селе России и описал его фразой «место без отзывов». Автор публикации рассказал, что местным жителям для комфортной жизни достаточно дома, моря, тундры и вертолета раз в неделю.

