Россиянин пережил кому и очнулся без паспорта во время отдыха в Египте

Российскому туристу не вернули паспорт после выхода из комы из-за долга в Египте
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Российский турист пережил кому и очнулся без паспорта во время отдыха в Шарм-Эш-Шейхе (Египет). Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

48-летний Леонид рассказал, что ему стало плохо во время отдыха в отеле 11 декабря. Это закончилось госпитализацией, подключением к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а после — двумя сутками в коме.

Россиянин очнулся через два дня. Медики сообщили ему, что у него развился отек легких, от чего его и спасали. 15 декабря его выписали, и он отправился лечиться в отель. При этом паспорт после выхода из комы ему не вернули из-за долга. Оказалось, что его отдадут, когда мужчина выплатит стоимость лечения — 9000 американских долларов (719 тысяч рублей). Пока неизвестно, покроет ли эту сумму страховка.

Ранее похожая история приключилась с другой российской туристкой. Она попала в больницу в Шарм-эш-Шейхе, лишилась паспорта и возможности уехать домой.

