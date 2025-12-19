Реклама

18:36, 19 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин сбил сотрудника полиции и устроил погоню со стрельбой

В Подмосковье задержали водителя, сбившего сотрудника ГИБДД
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Подмосковье задержали водителя, сбившего сотрудника ГИБДД. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, утром 19 декабря сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить автомобиль для проверки документов. Водитель не подчинился требованию, совершил наезд на сотрудника полиции и попытался скрыться с места происшествия. Полицейские вызвали подкрепление и начали преследовать нарушителя.

Во время погони мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая опасные ситуации на дороге. После предупредительных выстрелов в воздух полицейские открыли огонь по колесам. После этого правонарушитель остановился, был задержан и доставлен в отдел полиции. Медицинское освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения.

Ранее задержанный уже был лишен прав. Решается вопрос о привлечении его к уголовной и административной ответственности.

Ранее сообщалось, что полицейский помог медикам в доставке россиянина в больницу и получил по лицу.

