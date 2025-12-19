Реклама

13:09, 19 декабря 2025

Россиянина задержали за изнасилование 25-летней давности

В Петербурге задержали мужчину за изнасилование девушки в подъезде в 2000 году
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за изнасилование 25 лет назад девушки в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

По данным ведомства, 10 декабря 2000 года 20-летняя девушка сообщила о нападении на нее в подъезде жилого дома на Загородном проспекте.

Сразу установить преступника не удалось, и уголовное дело было приостановлено в 2001 году. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проведены оперативно-разыскные мероприятия, сотрудникам уголовного розыска удалось установить предполагаемого злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Ленинградской области.

Подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее сообщалось, что мигрант растлевал 12-летних девочек на берегу реки.

