Российская актриса призвала отправлять мошенников в океан без лодок

Актриса Семина: Мошенников нужно ссылать в Северный Ледовитый океан без лодок

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала к жестким мерам в отношении мошенников. Ее слова передает «Абзац».

Актриса призналась, что аферисты звонят ей «круглогодично», и призвала навести порядок. «Почему всех мошенников еще не нашли? Их надо ссылать в Северный Ледовитый океан без лодок», — заявила Семина. Она подчеркнула, что таким образом общество очистится.

Особенно беззащитными перед злоумышленниками артистка считает пожилых людей, которые более доверчивы, поскольку воспитаны «в другой дисциплине».

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что ее внук отдал мошенникам все семейные накопления. По словам актрисы, 15-летнего Григория «зомбировали» и угрожали, что причинят вред родителям. В итоге молодой человек отдал злоумышленникам 1,5 миллиона рублей, которые хранились дома.