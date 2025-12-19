Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:33, 19 декабря 2025Культура

Российская актриса призвала отправлять мошенников в океан без лодок

Актриса Семина: Мошенников нужно ссылать в Северный Ледовитый океан без лодок
Ольга Коровина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала к жестким мерам в отношении мошенников. Ее слова передает «Абзац».

Актриса призналась, что аферисты звонят ей «круглогодично», и призвала навести порядок. «Почему всех мошенников еще не нашли? Их надо ссылать в Северный Ледовитый океан без лодок», — заявила Семина. Она подчеркнула, что таким образом общество очистится.

Особенно беззащитными перед злоумышленниками артистка считает пожилых людей, которые более доверчивы, поскольку воспитаны «в другой дисциплине».

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что ее внук отдал мошенникам все семейные накопления. По словам актрисы, 15-летнего Григория «зомбировали» и угрожали, что причинят вред родителям. В итоге молодой человек отдал злоумышленникам 1,5 миллиона рублей, которые хранились дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеюсь, эта мера не вечна». Путин честно объяснил россиянке, которая не смогла накопить на иномарку, зачем нужен утильсбор

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Депутат-террорист ответил за призывы Европы бомбить Москву

    Мужчина умер в массажном кресле в торговом центре Москвы

    Предсказано влияние снижения ключевой ставки на жилье

    Четыре отбитых Сафоновым пенальти сделали россиянина миллионером

    В Раде увидели угрозу в словах Зеленского о смерти Трампа

    Ведущей экономике Европы пообещали возобновление «поначалу слабого» экономического роста

    Уязвимость в ПК помогла читерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok