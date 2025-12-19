Реклама

05:37, 19 декабря 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша назвала распространенные ошибки россиян в поездах

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Тревел-блогерша Елена Лисейкина назвала самые распространенные ошибки, которые россияне совершают во время поездки в поездах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Путешественница отметила, что туристы часто берут в поезда жесткие чемоданы, которые подходят для перелетов. Однако в железнодорожных вагонах такой багаж будет только мешаться. Также опытная туристка посоветовала не брать с собой скоропортящиеся продукты в виде жареной курицы, вареных яиц или колбасы. «Берите с собой то, что точно не испортится: хлеб, сыр в вакуумной упаковке, орехи, печенье, помытые заранее фрукты», — подчеркнула россиянка.

При этом автор публикации обратила внимание на то, что туристы оставляют куртки на крючке или кладут кошелек и ценные вещи под подушку, однако карманники без труда могут туда залезть. Блогерша посоветовала не доверять бабушкам, которые предлагают выпить чай — в него могут подсыпать седативные средства, а вещи украсть.

Ранее Лисейкина описала жизнь в стойбище оленеводов словами «минус 30 — это тепло». Автор публикации рассказала, что прожила в тундре четыре дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
