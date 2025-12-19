Реклама

Мир
21:43, 19 декабря 2025Мир

Рубио рассказал о помощи США Украине

Рубио: США делятся с Украиной разведывательной информацией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

США продолжают оказывать Украине помощь — в частности, Вашингтон делится с Киевом разведывательной информацией. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы продолжаем оказывать им разведывательную поддержку», — сообщил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Глава Госдепа также отметил, что Украина имеет значение для национальной безопасности США. «Никто не говорил, что Украина является нулем с точки зрения наших национальных интересов», — сказал он.

Ранее Рубио назвал урегулирование украинского конфликта самой сложной задачей для США. «Я думал, что это будет самое простое, а оно оказалось самым трудным», — заявил он.

