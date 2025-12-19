Реклама

12:07, 19 декабря 2025Силовые структуры

Следователи раскрыли нападение на российского посла в Польше

СК раскрыл дело о нападении украинки Земляны на посла РФ в Польше
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи завершили расследование дела гражданки Украины Ирины Земляны (внесена в России в перечень террористов и экстремистов), которая облила посла России в Польше краской в 2022 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, 9 мая 2022 года иностранка напала на посла и выплеснула на него красную краску, нарушив его неприкосновенность. Она также публично распространяла фейки про Российскую армию.

Земляна объявлена в международный розыск и заочно арестована.

Пострадавший — посол России Сергей Андреев. Украинка облила его краской, когда он пытался возложить цветы на кладбище советских солдат в Польше.

