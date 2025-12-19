Собчак высмеяла кокошники на прямой линии с Путиным

Собчак пошутила, что кокошники на прямой линии с Путиным войдут в госуниформу

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла кокошники на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак опубликовала фото, на котором запечатлена журналистка в черном платье и с распущенными волосами. При этом ее образ дополнял кокошник в тон наряда. «Кокошник скоро в госуниформу войдет», — пошутила знаменитость.

Ранее Собчак также назвала самый популярный цвет нарядов журналисток на прямой линии с Путиным. Она обратила внимание, что многие представители СМИ пришли на пресс-конференцию в красной одежде.

«Итоги года с Владимиром Путиным» начались 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Программа проходит в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.