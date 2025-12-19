Реклама

12:38, 19 декабря 2025

Собчак оценила наряды журналисток на прямой линии с Путиным

Собчак назвала красные наряды самыми популярными на прямой линии с Путиным
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Телеведущая Ксения Собчак назвала самый популярный цвет нарядов журналисток на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

Знаменитость обратила внимание, что многие представители СМИ пришли на пресс-конференцию в красной одежде. В том числе они предстали на размещенных фото в брючных костюмах, блузках и свитерах различных оттенков данного цвета.

«Негласный протокол декабрьских встреч с президентом сделал круг: красный — снова самый популярный цвет у дам (как в 2021-м)», — дала оценку в подписи автор поста.

В декабре 2024 года Ксения Собчак также оценила внешний вид журналисток на прямой линии.

