Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 19 декабря 2025Путешествия

Спасение сотни туристов с тонущего судна в Азии попало на видео

Daily Mail: 120 туристов спасли с тонущего судна в Лаосе
Елизавета Гринберг (редактор)

Спасение сотни туристов с тонущего судна в стране Азии попало на видео. Его публикует издание Daily Mail.

Инцидент произошел днем 18 декабря в Лаосе. В тот день паром со 120 пассажирами на борту направлялся в исторический город Луангпрабанг по реке Меконг. Судно задело камень, накренилось и начало тонуть возле пещеры Там Тинг.

На кадрах видно, что испуганные пассажиры забрались на крышу лодки. В итоге они были спасены экипажами проходящей мимо баржи и другой лодки, которая оказалась рядом в этот момент.

Ранее три десятка туристов оказались в открытом море на тонущем катере в Таиланде. Судно выполняло рейс с острова Ко Липе на курорт Пхукет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

    Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

    Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

    Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

    США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

    В России подняли цену на водку

    Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok