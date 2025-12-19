Спасение сотни туристов с тонущего судна в Азии попало на видео

Спасение сотни туристов с тонущего судна в стране Азии попало на видео. Его публикует издание Daily Mail.
Инцидент произошел днем 18 декабря в Лаосе. В тот день паром со 120 пассажирами на борту направлялся в исторический город Луангпрабанг по реке Меконг. Судно задело камень, накренилось и начало тонуть возле пещеры Там Тинг.
На кадрах видно, что испуганные пассажиры забрались на крышу лодки. В итоге они были спасены экипажами проходящей мимо баржи и другой лодки, которая оказалась рядом в этот момент.
Ранее три десятка туристов оказались в открытом море на тонущем катере в Таиланде. Судно выполняло рейс с острова Ко Липе на курорт Пхукет.