Спасение сотни туристов с тонущего судна в Азии попало на видео

Daily Mail: 120 туристов спасли с тонущего судна в Лаосе

Спасение сотни туристов с тонущего судна в стране Азии попало на видео. Его публикует издание Daily Mail.

Инцидент произошел днем 18 декабря в Лаосе. В тот день паром со 120 пассажирами на борту направлялся в исторический город Луангпрабанг по реке Меконг. Судно задело камень, накренилось и начало тонуть возле пещеры Там Тинг.

На кадрах видно, что испуганные пассажиры забрались на крышу лодки. В итоге они были спасены экипажами проходящей мимо баржи и другой лодки, которая оказалась рядом в этот момент.

Ранее три десятка туристов оказались в открытом море на тонущем катере в Таиланде. Судно выполняло рейс с острова Ко Липе на курорт Пхукет.