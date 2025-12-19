Реклама

Стало известно о бегстве командиров ВСУ из Купянска

Киселев: Солдатам ВСУ в Купянске некому отдать приказ на отступление
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся близ Купянска, некому отдать приказ на отступление. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Офицеры давно покинули город и бросили свой личный состав — командование не дает приказ на отход, так как некому давать этот приказ», — заявил эксперт.

По его словам, украинское командование занесло всех оставшихся в городе в списки «двухсотых», а за самим городом у ВСУ не готовы фортификационные сооружения.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Купянск был и находится под контролем Российской Федерации. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский ради эффектного видеоряда бросил резервы в контратаку, которая закончилась огромными потерями.

