Киселев: Солдатам ВСУ в Купянске некому отдать приказ на отступление

Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся близ Купянска, некому отдать приказ на отступление. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Офицеры давно покинули город и бросили свой личный состав — командование не дает приказ на отход, так как некому давать этот приказ», — заявил эксперт.

По его словам, украинское командование занесло всех оставшихся в городе в списки «двухсотых», а за самим городом у ВСУ не готовы фортификационные сооружения.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Купянск был и находится под контролем Российской Федерации. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский ради эффектного видеоряда бросил резервы в контратаку, которая закончилась огромными потерями.