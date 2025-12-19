Реклама

08:50, 19 декабря 2025

Стало известно о подготовке ВСУ фейковых материалов об успехах на одном направлении

Марочко: ВСУ готовят фейковые материалы об успехах на купянском направлении
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут подготовку фейков об успехах на купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ближайшее время Киев начнет распространять пропагандистское видео, где реальные кадры будут монтироваться с архивными», — заявил он.

По словам Марочко, подготовкой материалов занимается центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО). Он также отметил, что ведомство уже опубликовало несколько ложных новостей.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства заявил о контроле Вооруженных сил (ВС) России над Купянском. Он также подчеркнул, что ВСУ безуспешно пытаются вернуть город под свой контроль.

