Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут подготовку фейков об успехах на купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«В ближайшее время Киев начнет распространять пропагандистское видео, где реальные кадры будут монтироваться с архивными», — заявил он.
По словам Марочко, подготовкой материалов занимается центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО). Он также отметил, что ведомство уже опубликовало несколько ложных новостей.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства заявил о контроле Вооруженных сил (ВС) России над Купянском. Он также подчеркнул, что ВСУ безуспешно пытаются вернуть город под свой контроль.