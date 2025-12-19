Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:45, 19 декабря 2025

Стало известно о прекращении активности ВСУ на одном направлении

Марочко: ВСУ не проявляют активности в ЛНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не проявляют активности в Луганской народной республике (ЛНР), сосредоточившись лишь на обороне. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«На оккупированных территориях ЛНР вооруженные формирования Украины не проявляют активных действий и сосредоточились на удержании занимаемых позиций», — рассказал он.

Марочко отметил, что у некоторых населенных пунктах сейчас идут лишь позиционные бои. Кроме того, военная техника и жилая сила ВСУ на этом направлении уничтожается, добавляет эксперт.

Ранее Андрей Марочко заявил, что потери украинской армии в ЛНР выросли почти на 20 процентов за неделю. В свою очередь, общее их количество составило 3,9 тысячи военных.

