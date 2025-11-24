Бывший СССР
Марочко заявил о больших потерях ВСУ в боях у ЛНР

Марочко: Потери ВСУ в ЛНР выросли почти на 20 % за последнюю неделю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР выросли почти на 20 процентов за неделю, составив 3,9 тысячи бойцов. С такой статистикой выступил военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Потери ВСУ в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 3920 украинских боевиков и наемников (на 615 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом)», — отметил он.

Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск «Запад», действующей на купянском, боровском, краснолиманском направлении, добавил он.

В целом по всей линии боевого соприкосновения созданы предпосылки к наращиванию позитивной динамики для российских войск, также подчеркнул Марочко.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что рост небоевых потерь был зафиксирован в рядах Вооруженных сил Украины. Также военный эксперт заявил, что Вооруженным сила Украины грозит обрушение фронта на купянском направлении после установления контроля Российской армией над Купянском.

20 ноября Марочко сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль 15 процентов Северска в Донецкой народной республике

