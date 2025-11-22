Марочко заявил, что в ВСУ растет число небоевых потерь

Рост небоевых потерь, в частности суицидов, зафиксирован в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), также есть умершие от хронических заболеваний. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В процентном отношении лидируют суициды. На втором месте — смерть в результате неуставных взаимоотношений», — заявил Марочко, отметив, что на третьем месте оказалась смерть от хронических заболеваний.

Специалист подчеркнул, что на фоне широкой мобилизации и упрощенного прохождения военно-медицинской комиссии количество внезапных смертей среди пожилых военнослужащих за пределами больниц увеличилось в разы по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составляют более 1,7 миллиона военнослужащих ранеными и убитыми.