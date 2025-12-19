Реклама

23:00, 19 декабря 2025

Сына посла Украины задержали по подозрению в убийстве

Сына посла Украины Илащук задержали по подозрению в убийстве в Вене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук заявила, что ее сына Богдана Рынжука задержали по подозрению в убийстве 21-летнего сына вице-мэра Харькова в Вене. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Илащук призвала «не политизировать» эту ситуацию. Она добавила, что следует опираться исключительно на официальные данные и решениях суда, «а не на предположенияе или эмоциональные комментарии».

Также она заявила, что считает «некорректным увязывать процессуальный статус ее сына с ее дипломатической службой или прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации».

Ранее сообщалось, что бывшего врио первого вице-президента украинского государственного предприятия «Энергоатом» задержали по подозрению в коррупции по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого на Украине называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского.

