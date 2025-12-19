Реклама

Такер Карлсон высказался о Владимире Путине

Карлсон: Запад самостоятельно настроил против себя Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cheney Orr / Reuters

США и страны Запада самостоятельно настроили против себя президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на YouTube-канале Эндрю Наполитано.

Журналист назвал Путина способным политиком, который был самым прозападным лидером в истории России. «В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?» — уточнил он.

Карлсон отметил, что Путина считают уважаемым главой государства, поскольку он провел масштабную работу на посту президента. «Путин заслужил похвалу в свой адрес (...). И он проделал чертовски хорошую работу. И остальной мир это видит», — заявил Карлсон.

Ранее Такер Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США. По его мнению, Россия обладает колоссальными производственными мощностями и самой большой армией в Европе. Карлсон заключил, что Россия могла бы оказать помощь США во время конфликтов.

