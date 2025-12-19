Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 19 декабря 2025Из жизни

Тигр чудом избежал нападения крокодила

В Индии крокодил напал на тигра и попал на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В индийском национальном парке Джим Корбетт на видео попал редкий эпизод нападения крокодила на тигра. Кадры с животными опубликовал директор парка Сакет Бадола в своем аккаунте в соцсети X.

Тигр подошел к озеру близ реки Рамганга, чтобы утолить жажду, когда на него его внезапно набросилась рептилия, поджидавшая жертву под водой. Полосатый хищник мгновенно отреагировал и чудом избежал челюстей крокодила. Необычный случай удалось поймать на камеру туристам во время сафари.

«В лесу жизнь и смерть — это вопрос одного мгновения», — прокомментировал видео Сакет Бадола. Он отметил, что дикое животное должно круглосуточно быть настороже, чтобы выжить.

Материалы по теме:
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022

Ранее в кенийском заповеднике Масаи-Мара вожак львиного прайда застал львицу с другим самцом. Он набросился на чужака, не обращая внимания на его размеры, и обратил в бегство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Некоторым пожилым людям увеличат пенсию с 1 января

    Привычная бытовая техника оказалась опасна для здоровья

    Тигр чудом избежал нападения крокодила

    Раскрыты подробности о попытках Евросоюза найти способ финансировать Украину

    В Европе впечатлились российским вооружением

    В ГД просят вернуть IT-ипотеку в двух городах

    На Западе допустили затягивание заседания Евросовета по российским активам до Рождества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok