Тигр чудом избежал нападения крокодила

В Индии крокодил напал на тигра и попал на видео

В индийском национальном парке Джим Корбетт на видео попал редкий эпизод нападения крокодила на тигра. Кадры с животными опубликовал директор парка Сакет Бадола в своем аккаунте в соцсети X.

Тигр подошел к озеру близ реки Рамганга, чтобы утолить жажду, когда на него его внезапно набросилась рептилия, поджидавшая жертву под водой. Полосатый хищник мгновенно отреагировал и чудом избежал челюстей крокодила. Необычный случай удалось поймать на камеру туристам во время сафари.

«В лесу жизнь и смерть — это вопрос одного мгновения», — прокомментировал видео Сакет Бадола. Он отметил, что дикое животное должно круглосуточно быть настороже, чтобы выжить.

Ранее в кенийском заповеднике Масаи-Мара вожак львиного прайда застал львицу с другим самцом. Он набросился на чужака, не обращая внимания на его размеры, и обратил в бегство.