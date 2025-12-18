Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 18 декабря 2025Мир

Трамп призвал Украину поспешить с урегулированием

Трамп: Киеву следует поспешить с урегулированием, пока РФ не изменила позицию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп посоветовал Украине как можно скорее решить вопрос с урегулированием конфликта, так как, по его мнению, в будущем Россия может изменить свою позицию. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Они к чему-то приближаются. Но я надеюсь, Украина будет действовать быстро. Потому что Россия там», — сказал политик, добавив, что каждый раз, когда Киев затягивает с принятием решения, Москва меняет точку зрения.

Ранее Трамп осудил Киев за чрезмерную медлительность в переговорах по урегулированию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Трамп назвал мешающий урегулированию на Украине фактор

    На Украине вздрогнули от времени полета «Орешника» из Белоруссии до Киева

    Раскрыты эмоции мальчика после исполнения его мечты Путиным

    В Петербурге молодую учительницу заподозрили в совращении школьников

    Зеленский лишил госстипендий известных спортсменов

    Трамп раскрыл подробности о воспитании своих детей

    Трамп призвал Украину поспешить с урегулированием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok