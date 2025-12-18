Трамп призвал Украину поспешить с урегулированием

Трамп: Киеву следует поспешить с урегулированием, пока РФ не изменила позицию

Президент США Дональд Трамп посоветовал Украине как можно скорее решить вопрос с урегулированием конфликта, так как, по его мнению, в будущем Россия может изменить свою позицию. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Они к чему-то приближаются. Но я надеюсь, Украина будет действовать быстро. Потому что Россия там», — сказал политик, добавив, что каждый раз, когда Киев затягивает с принятием решения, Москва меняет точку зрения.

Ранее Трамп осудил Киев за чрезмерную медлительность в переговорах по урегулированию.