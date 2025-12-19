Президент США Трамп выступит с обращением на неизвестную тему

Президент США Дональд Трамп выступит 19 декабря с обращением, тема которого официально не раскрывается. Об этом свидетельствует опубликованное расписание Белого дома.

Выступление запланировано на 13:00 по восточному времени (21:00 по Москве). Трамп будет говорить из комнаты Рузвельта в официальной резиденции.

Белый дом не предоставил дополнительной информации о содержании предстоящего заявления.

Ранее американский журналист Такер Карлсон со ссылкой на источники заявил, что Дональд Трамп объявит войну Венесуэле во время выступления в Овальном кабинете. Однако в ходе обращения к нации президент ничего не сказал о планах начать боевые действия.