ЦБ высказался о росте цен в России

ЦБ: Годовая инфляция в России замедлилась до 5,8 процента к середине декабря

Темпы роста потребительских цен в России к середине декабря замедлились до 5,8 процента в годовом выражении. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ), опубликованном на сайте регулятора.

Несмотря на замедление инфляции, она все еще остается почти в полтора раза выше целевого показателя, установленного советом директоров ЦБ на уровне 4 процентов. Это обстоятельство мешает регулятору перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

В последние несколько месяцев, напомнили в регуляторе, на ценовую ситуацию в стране оказывали давление волатильные товары, подверженные сезонному удорожанию. Речь идет в том числе об автомобильном топливе и плодоовощной продукции. К настоящему времени ценовая ситуация в этих сегментах стабилизировалась, однако риск разгона цен сохраняется, о чем свидетельствуют инфляционные ожидания россиян. Они все еще остаются на повышенном уровне.

На этом фоне совет директоров ЦБ по итогам декабрьского заседания снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16,5 до 16 процентов годовых. Препятствиями для более резкого ослабления ДКП помимо высокой инфляции стали сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения, а также напряженность на рынке труда, констатировали в регуляторе.