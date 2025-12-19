Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 19 декабря 2025Мир

В ЕС вновь допустили использование российских активов для Украины

Politico: ЕС однажды воспользуется активами России для помощи Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейский союз (ЕС) в будущем может воспользоваться российскими замороженными активами для того, чтобы предоставить финансовую помощь Украине. Об этом заявил лидер правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер, его слова приводит Politico.

«В итоге российские активы по-прежнему на рассмотрении», — заявил он.

По словам Вебера, США подталкивали европейские страны к отказу от плана использования российских активов, поскольку Вашингтон хотел использовать часть этих активов для финансирования усилий по восстановлению Украины под своим руководством. Он подчеркнул, что этот вариант полностью исключен.

«Идея американцев — использовать 100 миллиардов евро для себя и 100 миллиардов евро для России — не сработает», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что попытки властей ЕС изъять замороженные российские активы — это не кража, а грабеж. Глава государства отметил, что европейцам не удастся реализовать свой план «из-за тяжелых последствий для самих грабителей».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США назвал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Рубио высказался о «помехе» для США

    Госсекретарь США высказался о дедлайне по урегулированию на Украине

    В США исключили возможность мирной сделки по Украине согласия РФ

    Рубио определил самую сложную задачу для США

    Москвичам рассказали о погоде до конца года

    Рубио назвал причину желания США завершить конфликт на Украине

    ВСУ атаковали Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok