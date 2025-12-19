Реклама

В Госдуме предложили альтернативу НДС

Депутат Арефьев: НДС можно заменить налогом на роскошь
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: АГН «Москва»

Налог на добавленную стоимость можно заменить налогом на роскошь, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев. Так он отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что повышение налогов не будет вечным.

«НДС вообще не должно быть. Это самый вредный налог, который увеличивает цены на продукты. Теперь — на 22 процента. Его надо убирать полностью. Да, поэтапно. Но можно заменить его налогом на роскошь как в других странах. Налоги на дворцы, яхты вполне смогут покрыть НДС», — уверен Арефьев.

Он также подчеркнул, что НДС является вредным налогом, который только раскручивает инфляцию.

Ранее Путин заявил, что цель повышения НДС состоит в достижении сбалансированности бюджета. Вместе с тем, он подчеркнул, что повышение налогов в стране носит временный характер. Налоговое бремя в будущем должно снижаться.

