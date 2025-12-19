Реклама

Бывший СССР
05:56, 19 декабря 2025

В Раде возмутились пропажей фигурантов коррупционного скандала

Депутат Гончаренко: фигуранты коррупционного скандала на Украине куда-то исчезли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возмутился пропажей из публичного поля фигурантов коррупционного скандала на Украине. Трансляция велась на YouTube-канале законодательного органа.

Нардеп задался вопросом, куда подевался экс-глава офиса президента Андрей Ермак, который обещал уйти на фронт и не дошел, и глава СНБО Рустем Умеров, который на фоне переговоров не появляется на территории Украины.

«Чего-то все те, кто проходит по этому делу "Мидас", — куда-то все исчезли. Мы услышали, что энергетика и оборонка — там коррупция, преступная группировка. Тысяча часов записей, и где подозрения? Обыск Ермака, понятно, а где подозрения? Где следующие шаги?» — спрашивал Гончаренко.

Он напомнил о необходимости расследований и уголовных дел, призвал правоохранителей работать над этим вопросом, чтобы все причастные к преступлениям понесли ответственность.

28 ноября стало известно, что Андрей Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. Этому предшествовали проведенные у него обыски Национального антикоррупционного бюро Украины.

